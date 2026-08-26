jaisalmer: वार्डों में बदला मुद्दों का ट्रेंड, पानी-सफाई के साथ स्मार्ट सुविधाएं भी एजेंडे में

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जैसलमेर। नगर निकाय चुनाव की चर्चा अब केवल पानी, सफाई और सड़क जैसी पारंपरिक नागरिक समस्याओं तक सीमित नहीं है। वार्डों में मतदाताओं की बातचीत का दायरा बदल रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो शहर के बदलते स्वरूप और नागरिक अपेक्षाओं को दिखाते हैं। इनमें पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नागरिक सेवाएं प्रमुख हैं।
इन मुद्दों का मतलब यह नहीं कि पानी, सफाई और सड़क की समस्याएं पीछे चली गई हैं। ये आज भी वार्ड स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। फर्क इतना है कि इनके साथ शहर में सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने से जुड़े सवाल भी चुनावी बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं।
शहर के व्यस्त बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की समस्या स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी है। सड़क किनारे वाहन खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता है। पर्यटन सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ने पर यह समस्या और दिखाई देती है। ऐसे में वार्डों में व्यवस्थित पार्किंग, यातायात नियंत्रण और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे भी नागरिक सुविधाओं की सूची में महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। लोगों की अपेक्षा है कि प्रमुख स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त रोशनी तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था रहे। यह मुद्दा सुरक्षा के साथ शहर की बेहतर व्यवस्था से भी जुड़ता है।
युवा मतदाताओं की जरूरतें पारंपरिक नागरिक सुविधाओं से आगे बढ़ रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी अब पढ़ाई, रोजगार, ऑनलाइन कामकाज और रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों से सीधे जुड़ी है। ऐसे में बेहतर नेटवर्क सुविधा भी स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दा बन रही है। नगर निकाय से जुड़ी सेवाओं में डिजिटल सुविधा की मांग भी बढ़ रही है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, शिकायत की स्थिति जानने और जरूरी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने जैसे विषय युवाओं के बीच चर्चा में हैं। इससे वार्ड स्तर की राजनीति में तकनीक आधारित नागरिक सुविधाओं का पक्ष मजबूत हो रहा है।
जैसलमेर पर्यटन शहर है, इसलिए पर्यटन गतिविधियों वाले वार्डों की समस्याओं का स्वरूप भी कुछ अलग है। यहां सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटकों की आवाजाही, वाहनों की पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, साफ-सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि पर्यटन गतिविधियां शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, लेकिन भीड़ और वाहनों का दबाव स्थानीय जीवन को प्रभावित नहीं करे। इसलिए पर्यटन क्षेत्रों में बेहतर यातायात व्यवस्था, साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थान और व्यवस्थित सुविधाएं चुनावी चर्चा का हिस्सा बन रही हैं।
- पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था और यातायात नियंत्रण
- पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरों की जरूरत
- बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नागरिक सेवाएं
- पर्यटन क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और भीड़ प्रबंधन
- पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ते
- सार्वजनिक सुविधाओं की नियमित देखरेख और बेहतर संचालन
शहरी मामलों के जानकारों के अनुसार, जैसलमेर जैसे तेजी से विकसित होते पर्यटन शहर में नागरिक अपेक्षाओं का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। पानी, सफाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके साथ पार्किंग, यातायात, सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर प्रबंधन जैसे मुद्दे भी नागरिक जीवन को प्रभावित करते हैं। निकाय चुनाव में इन मुद्दों की चर्चा शहर की बदलती जरूरतों और मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
-विवेक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक
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