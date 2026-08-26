jaisalmer: वार्डों में बदला मुद्दों का ट्रेंड, पानी-सफाई के साथ स्मार्ट सुविधाएं भी एजेंडे में

शहर के व्यस्त बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की समस्या स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी है। सड़क किनारे वाहन खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता है। पर्यटन सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ने पर यह समस्या और दिखाई देती है। ऐसे में वार्डों में व्यवस्थित पार्किंग, यातायात नियंत्रण और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे भी नागरिक सुविधाओं की सूची में महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। लोगों की अपेक्षा है कि प्रमुख स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त रोशनी तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था रहे। यह मुद्दा सुरक्षा के साथ शहर की बेहतर व्यवस्था से भी जुड़ता है।