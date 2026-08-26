jaisalmer: अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व

मुख्य जुलूस पारंपरिक मार्गों से होता हुआ निकाला गया। जुलूस में इस्लामी परचम थामे युवाओं का दस्ता चल रहा था, वहीं अकीदतमंदों का काफिला आगे बढ़ रहा था। युवाओं ने तिरंगे भी हाथों में थाम रखे थे। पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर सहित मुस्लिम समाज के अनेक गणमान्य लोगों की अगुआई में निकाले गए जुलूस का समाज के सभी वर्गों की तरफ से स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर शहरवासियों ने पुष्पवर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर उलेमाओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी और उनकी तालीम पर प्रकाश डाला। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि पैगंबर साहब ने दुनिया को इंसानियत, दया, मजलूमों की मदद और भाईचारे का पैगाम दिया। उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने जुलूस का स्वागत करने के लिए छत्तीस कौम के लोगों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम के अंत में मुल्क और दुनिया में अमन-चैन, शांति, आपसी सौहार्द तथा जिले की खुशहाली एवं तरक्की के लिए विशेष दुआ मांगी गई। पूरे आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच त्योहार शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ।