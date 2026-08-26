राजस्थान के 19 साल के अग्निवीर गोपाल सिंह भाटी का ट्रेनिंग के दौरान निधन, 2 महीने पहले ही सेना में हुए थे भर्ती  

राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण विधानसभा क्षेत्र में जसोड़वाटी क्षेत्र के बोनाड़ा गांव में उस समय गहरा शोक छा गया, जब 19 वर्षीय अग्निवीर जवान गोपाल सिंह भाटी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर आई। गोपाल सिंह भाटी दिल्ली स्थित राजपूताना राइफल्स रेजीमेंटल केंद्र (Raj Rif Centre, Delhi) में अपनी अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे थे। महज 2 महीने पहले ही उन्होंने देश सेवा का सपना पूरा करते हुए सेना में भर्ती पाई थी। जानकारी के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने या अन्य आकस्मिक कारणों से उनका निधन हो गया, जिसकी आधिकारिक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस घटना के बाद से पूरे पोकरण क्षेत्र और उनके गांव में मातम का माहौल है।