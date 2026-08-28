28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: मातम में बदली खुशियां, अनियंत्रित होकर नहर में बाइक गिरने से मामा की मौत

मोहनगढ़ (जैसलमेर)। रक्षाबंधन के पर्व पर नहरी क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। एसबीएस की 85 आरडी के पास बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिरने से 36 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में उसकी 12 वर्षीय भांजी गंभीर घायल हो गई, जिसका मोहनगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Aug 28, 2026

accident

मोहनगढ़ - दुर्घटना में घायल बालिका

मोहनगढ़ ( जैसलमेर). रक्षाबंधन के पर्व पर मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। पीटीएम थाना क्षेत्र के एसबीएस की 85 आरडी के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 वर्षीय भांजी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, डिग्गा निवासी पुरखसिंह (36) पुत्र शिवनाथसिंह अपनी भांजी संजू (12) पुत्री गंभीरसिंह निवासी भोजराज की ढाणी के साथ बाइक पर डिग्गा से 113 आरडी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एसबीएस 85 आरडी के समीप उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे नहर में जा गिरी।

हादसे में 12 वर्षीय भांजी गंभीर रूप से घायल

हादसे में पुरखसिंह और संजू दोनों को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने पुरखसिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल संजू का मोहनगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही पुरखसिंह और संजू के परिजन मोहनगढ़ अस्पताल पहुंच गए। रक्षाबंधन जैसे पावन दिन पर परिवार के सदस्य को खोने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। अस्पताल परिसर में माहौल बेहद गमगीन हो गया। मोहनगढ़ थाना पुलिस भी सूचना पर अस्पताल पहुंची और घटना की प्रारंभिक जानकारी जुटाई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की गहनता से जांच कर रही है।

सुथार मंडी के पास बाइक हादसे में दो युवक गंभीर घायल

मोहनगढ़. नहरी क्षेत्र में सुथार मंडी के पास एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक के सामने अचानक गाय आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। यह घटना पीटीएम थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और 22 वर्षीय सुखराम बाइक पर सवार होकर सुथार मंडी से 100 आरडी की तरफ पानी की डिग्गी खोदने जा रहे थे। इसी दौरान सुथार मंडी के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक एक गाय आ गई, जिससे बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मोहनगढ़ अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक गाय के आने से यह हादसा हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 08:39 pm

Published on:

28 Aug 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: मातम में बदली खुशियां, अनियंत्रित होकर नहर में बाइक गिरने से मामा की मौत

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: प्रचार से आगे बढ़ा चुनाव, अब तैयार होगा प्रत्याशियों के काम का रिपोर्ट कार्ड

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: राखी की डोर में रिश्तों की मिठास, बाजार में बदली पसंद ने खींचा ध्यान

jaisalmer photo
जैसलमेर

jaisalmer: रक्षाबंधन पर पालीवालों की कलाई सूनी, 735 साल पुराना बलिदान आज भी जीवित

jaisalmer news photo
जैसलमेर

जैसलमेर में चेहरे नहीं, वार्ड नेटवर्क तय करेगा चुनावी मुकाबले का रुख

ai photo
जैसलमेर

राजस्थान के 19 साल के अग्निवीर की हार्ट अटैक से निधन, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव; 2 महीने पहले पहनी थी वर्दी

agniveer gopal singh dies of heart attack
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.