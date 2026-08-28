jaisalmer: मातम में बदली खुशियां, अनियंत्रित होकर नहर में बाइक गिरने से मामा की मौत

मोहनगढ़. नहरी क्षेत्र में सुथार मंडी के पास एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक के सामने अचानक गाय आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। यह घटना पीटीएम थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और 22 वर्षीय सुखराम बाइक पर सवार होकर सुथार मंडी से 100 आरडी की तरफ पानी की डिग्गी खोदने जा रहे थे। इसी दौरान सुथार मंडी के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक एक गाय आ गई, जिससे बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मोहनगढ़ अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक गाय के आने से यह हादसा हुआ।

