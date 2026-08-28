jaisalmer: रक्षाबंधन पर पालीवालों की कलाई सूनी, 735 साल पुराना बलिदान आज भी जीवित

इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन पाली में बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। समाज में परस्पर सहयोग की मजबूत परंपरा थी। बाहर से कोई ब्राह्मण परिवार पाली में बसता तो प्रत्येक परिवार उसे एक ईंट और एक चांदी का सिक्का देता था, ताकि नया परिवार आत्मनिर्भर बन सके। पालीवालों ने सुरक्षा के लिए राठौड़ वंश के संस्थापक राव सीहा की सहायता ली। परंपरा के अनुसार राव सीहा और उनके पुत्र आस्थान ने पालीवालों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की।