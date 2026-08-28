jaisalmer: राखी की डोर में रिश्तों की मिठास, बाजार में बदली पसंद ने खींचा ध्यान

जैसलमेर। कहीं भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन, कहीं तिलक लगाकर मिठाई खिलाती बहनें और कहीं उपहार चुनते भाई... रक्षाबंधन पर स्वर्णनगरी की तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। सुबह से शुरू हुई राखी बांधने की रफ्तार देर शाम तक बनी रही। घरों से लेकर बाजारों तक त्योहार की चहल-पहल दिखाई दी और रिश्तों के इस पर्व में परंपरा के साथ बदलते समय की झलक भी नजर आई। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर राखी बांधने का मुहूर्त दिनभर रहने से परिवारों को सुविधानुसार पर्व मनाने का अवसर मिला। बहनों ने भाइयों के ललाट पर अक्षत-तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनके सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को सामर्थ्य के अनुसार नगद राशि और उपहार भेंट किए। रक्षाबंधन का उत्साह घरों तक सीमित नहीं रहा। गोपा चौक, दुर्ग, गड़ीसर रोड, आसनी रोड, सदर बाजार, गांधी चौक और कचहरी रोड सहित शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर आवाजाही बनी रही। सजी-धजी महिलाएं और युवतियां राखियां खरीदती नजर आईं तो भाई बहनों के लिए पसंदीदा उपहार तलाशते दिखाई दिए। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही। ज्वैलरी और गिफ्ट आर्टिकल्स की दुकानों पर भी खरीदारी का असर दिखाई दिया। रक्षाबंधन ने छोटे-बड़े बाजारों को एक दिन के लिए रिश्तों की खरीदारी के केंद्र में बदल दिया।