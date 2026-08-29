jaisalmer: सोनार किले से नई कॉलोनियों तक जैसलमेर में विकास का पैमाना बदल रहा

यही बदलाव इस बार नगर परिषद चुनाव में विकास के मुद्दे को नया रूप दे रहा है। अब हर वार्ड का अपना अलग सवाल है और मतदाता भी सामान्य घोषणाओं के बजाय अपने इलाके की जरूरतों पर जवाब मांग रहा है। सोनार किले से जुड़े पुराने शहर के इलाकों में आबादी के साथ वाहनों और पर्यटकों का दबाव बढ़ गया है। संकरी गलियों में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, नियमित सफाई और सीवरेज जैसी समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यहां विकास का मतलब केवल नई सड़क बनाना नहीं रह गया है, बल्कि उपलब्ध जगह में बेहतर व्यवस्था तैयार करना हो गया है।