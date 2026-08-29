Rajasthan : रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर गैस रिसाव से होटल में लगी भीषण आग, दुकानदारों मची अफरा-तफरी

होटल में आग तेजी से फैलने के कारण अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग आस-पास की दुकानों तक नहीं पहुंची। मौके पर जुटे लोगों की तत्परता से स्थिति बिगड़ने से पहले काबू पा लिया गया। यदि आग कुछ देर और फैलती तो रेलवे स्टेशन रोड पर कई दुकानों और प्रतिष्ठानों को इसकी चपेट में आने का खतरा था। गनीमत रही कि घटना में किसी व्यक्ति के झुलसने या जनहानि की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।