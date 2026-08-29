jaisalmer: तंदूर की लपटों से भभकी गैस, स्टेशन के बाहर होटल में आग लगी

रामदेवरा ( जैसलमेर ). रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार सुबह एक होटल में गैस सिलेंडर से हुए रिसाव ने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। होटल के पास जल रही तंदूर भट्टी की आग के संपर्क में आते ही रिसती गैस ने लपट पकड़ ली। कुछ ही पलों में आग तेजी से फैल गई और होटल में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। स्टेशन के पास आग की ऊंची लपटें उठती देख यात्रियों और आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही चल रही थी। आग बढ़ती देख आसपास के लोग होटल की तरफ दौड़े। ग्रामीणों और दुकानदारों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लोगों ने जोखिम उठाकर गैस सिलेंडर को भी सुरक्षित स्थान पर हटाने का प्रयास किया। सामूहिक प्रयास से आग पर जल्द नियंत्रण पाया गया और लपटों को आसपास की दुकानों तक पहुंचने से रोक लिया गया।