29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: तंदूर की लपटों से भभकी गैस, स्टेशन के बाहर होटल में आग लगी

रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार सुबह गैस सिलेंडर से रिसी गैस ने तंदूर की आग पकड़ ली। देखते ही देखते होटल में आग की लपटें उठने लगीं और सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों व दुकानदारों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दमकल की देरी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Aug 29, 2026

fire accident

रामदेवरा.आग लगने के होटल के बाहर जमा भीड़।

रामदेवरा ( जैसलमेर ). रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार सुबह एक होटल में गैस सिलेंडर से हुए रिसाव ने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। होटल के पास जल रही तंदूर भट्टी की आग के संपर्क में आते ही रिसती गैस ने लपट पकड़ ली। कुछ ही पलों में आग तेजी से फैल गई और होटल में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। स्टेशन के पास आग की ऊंची लपटें उठती देख यात्रियों और आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही चल रही थी। आग बढ़ती देख आसपास के लोग होटल की तरफ दौड़े। ग्रामीणों और दुकानदारों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लोगों ने जोखिम उठाकर गैस सिलेंडर को भी सुरक्षित स्थान पर हटाने का प्रयास किया। सामूहिक प्रयास से आग पर जल्द नियंत्रण पाया गया और लपटों को आसपास की दुकानों तक पहुंचने से रोक लिया गया।

कुछ मिनट की देरी बन सकती थी बड़ा हादसा

होटल में आग तेजी से फैलने के कारण अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग आसपास की दुकानों तक नहीं पहुंची। मौके पर जुटे लोगों की तत्परता से स्थिति बिगड़ने से पहले काबू पा लिया गया। यदि आग कुछ देर और फैलती तो रेलवे स्टेशन रोड पर कई दुकानों और प्रतिष्ठानों को इसकी चपेट में आने का खतरा था। गनीमत रही कि घटना में किसी व्यक्ति के झुलसने या जनहानि की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

दमकल की देरी ने बढ़ाई चिंता, आग बुझने के बाद पहुंचा वाहन

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को तत्काल दी गई थी, लेकिन अग्निशमन वाहन आग बुझने के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों ने दमकल वाहन के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई। गौरतलब है कि भादवा मेले के दौरान रामदेवरा में देशभर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। ऐसे समय रेलवे स्टेशन, बाजार और मेला क्षेत्र में आग जैसी आपात स्थिति सामने आने पर त्वरित राहत व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शनिवार की घटना ने इसी व्यवस्था की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ली घटनाक्रम की जानकारी

आग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। विद्युत विभाग के स्थानीय कार्मिक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग से होटल में रखा अधिकांश सामान जल गया। शनिवार की घटना मेले से पहले प्रशासन के लिए चेतावनी की तरह सामने आई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़, स्टेशन रोड पर बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों और अस्थायी प्रतिष्ठानों को देखते हुए अग्निशमन व्यवस्था की प्रभावी तैनाती जरूरी है। स्थानीय लोगों ने मेले से पहले दमकल की स्थायी तैनाती, त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम और पर्याप्त अग्निशमन संसाधन सुनिश्चित करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2026 08:52 pm

Published on:

29 Aug 2026 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: तंदूर की लपटों से भभकी गैस, स्टेशन के बाहर होटल में आग लगी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: नगरपरिषद चुनाव : पर्चा भरने के लिए दिन भर रही गहमागहमी

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: बेटियों की शादी से पहले खुशियां राख, आग में तीन झोपड़ियां और सामान जला

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: सोनार किले से नई कॉलोनियों तक जैसलमेर में विकास का पैमाना बदल रहा

jaisalmer
जैसलमेर

Rajasthan : रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर गैस रिसाव से होटल में लगी भीषण आग, दुकानदारों मची अफरा-तफरी

ramdevra railway station outside hotel gas leak fire shopkeepers panic
जैसलमेर

jaisalmer: प्रचार से आगे बढ़ा चुनाव, अब तैयार होगा प्रत्याशियों के काम का रिपोर्ट कार्ड

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.