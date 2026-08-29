jaisalmer: बेटियों की शादी से पहले खुशियां राख, आग में तीन झोपड़ियां और सामान जला

मोहनगढ़. (जैसलमेर). दो बेटियों की शादी के लिए परिवार ने धीरे-धीरे सामान जुटाया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शनिवार को अचानक लगी आग ने सारी तैयारियों को राख में बदल दिया। नहरी क्षेत्र में एसबीएस की 54 आरडी के पास चक दो डीडी में कच्ची झोपड़ियों में लगी आग से तीन झोपड़ियां जल गईं। इनके अंदर रखा घरेलू सामान, अनाज, कपड़े और शादी का सामान भी नहीं बच पाया। चक दो डीडी में राजूराम का मुरब्बा है। यहां हीराराम पिछले करीब पांच वर्षों से काश्तकार के रूप में परिवार सहित रहकर खेती कर रहा है। परिवार ने मुरब्बे में कच्ची झोपड़ियां बना रखी थीं। शनिवार को अचानक झोपड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने तीनों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक झोपड़ियों में रखा अधिकांश सामान जल चुका था।