jaisalmer: पोकरण नगरपालिका अध्यक्ष पद 30 वर्ष बाद सामान्य महिला के लिए आरक्षित; वार्डों में दावेदारों की संख्या बढ़ी

इससे पहले 1995 में यह पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, तब उर्मिला पुरोहित अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। 2010 में ओबीसी पद पर सीधे जनता से हुए अध्यक्ष के चुनाव में छोटेश्वरीदेवी माली अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। पोकरण नगरपालिका की स्थापना 1936 में चैनसिंह राठौड़ के प्रयासों से हुई थी। सर्वप्रथम 1936 में किशनलाल दवे सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। 1940 में अधिवक्ता रतनलाल गुचिया अध्यक्ष मनोनीत किए गए। लोकतंत्र की स्थापना के बाद 1954 में औंकारदास रंगा पोकरण के प्रथम निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष बने। अब तक कुल 22 अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वर्ष 2021 के चुनाव में मनीष पुरोहित 22वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस बार 23वीं अध्यक्ष महिला होगी। कस्बे के 25 वार्डों में महिला दावेदारों की अच्छी उपस्थिति नजर आ रही है। बड़े नेता भी अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर रहे हैं।