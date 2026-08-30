जैसलमेर में पोस्टर से पहले शुरू हुआ मतदाताओं के मूड का चुनावी टेस्ट

जैसलमेर. नगर निकाय चुनाव का शोर अभी पोस्टर, बैनर और बड़े प्रचार अभियानों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वार्डों में चुनावी ‘मूड टेस्ट’ शुरू हो चुका है। संभावित प्रत्याशी फिलहाल प्रचार कम और बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। कोई घर के बाहर बैठकर हालचाल पूछ रहा है तो कोई मोहल्ले की छोटी बैठक में लोगों की समस्याएं सुन रहा है। असल मकसद एक ही है—मतदाता के दिमाग में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? इस अनौपचारिक फीडबैक ने चुनावी रणनीति का शुरुआती खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। पानी, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दे लगभग हर वार्ड में मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता एक जैसी नहीं है। कहीं पानी की अनियमितता बातचीत का केंद्र है तो कहीं टूटी सड़कें लोगों का गुस्सा सामने ला रही हैं। कुछ इलाकों में सफाई और आवारा पशु प्रमुख मुद्दे बन रहे हैं, जबकि दूसरे मोहल्लों में रोशनी और मूलभूत सुविधाएं चर्चा में हैं।