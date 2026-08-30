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जैसलमेर में पोस्टर से पहले शुरू हुआ मतदाताओं के मूड का चुनावी टेस्ट

नगर निकाय चुनाव का औपचारिक प्रचार शुरू होने से पहले ही वार्डों में ‘मूड टेस्ट’ शुरू हो गया है। संभावित प्रत्याशी घर-घर और छोटी बैठकों में पहुंचकर मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। पानी, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों से चुनावी रणनीति का शुरुआती खाका तैयार हो रहा है।
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Deepak Vyas

Aug 30, 2026

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जैसलमेर. नगर निकाय चुनाव का शोर अभी पोस्टर, बैनर और बड़े प्रचार अभियानों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वार्डों में चुनावी ‘मूड टेस्ट’ शुरू हो चुका है। संभावित प्रत्याशी फिलहाल प्रचार कम और बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। कोई घर के बाहर बैठकर हालचाल पूछ रहा है तो कोई मोहल्ले की छोटी बैठक में लोगों की समस्याएं सुन रहा है। असल मकसद एक ही है—मतदाता के दिमाग में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? इस अनौपचारिक फीडबैक ने चुनावी रणनीति का शुरुआती खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। पानी, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दे लगभग हर वार्ड में मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता एक जैसी नहीं है। कहीं पानी की अनियमितता बातचीत का केंद्र है तो कहीं टूटी सड़कें लोगों का गुस्सा सामने ला रही हैं। कुछ इलाकों में सफाई और आवारा पशु प्रमुख मुद्दे बन रहे हैं, जबकि दूसरे मोहल्लों में रोशनी और मूलभूत सुविधाएं चर्चा में हैं।

पहले सुन रहे, फिर बोलने की तैयारी

संभावित प्रत्याशियों के लिए यह दौर प्रचार से ज्यादा फीडबैक कलेक्शन का बन गया है। वे मतदाताओं से सीधे पूछ रहे हैं कि वार्ड में सबसे जरूरी काम क्या है और पिछले वर्षों में कौन-सी समस्या बनी हुई है। इन जवाबों को अब चुनावी रणनीति में बदला जा रहा है।

वार्ड का मूड कैसे पढ़ रहे दावेदार?

घर-घर संपर्क से स्थानीय समस्याओं की सूची तैयार

छोटी बैठकों में मतदाताओं की प्राथमिकताएं समझने की कोशिश

सोशल मीडिया ग्रुप से भी मुद्दों और प्रतिक्रियाओं का फीडबैक

पुराने समर्थकों के साथ नए मतदाताओं से सीधा संवाद

ज्यादा चर्चा वाले मुद्दों को संभावित प्रचार एजेंडे में शामिल

एक वार्ड, कई मुद्दे और अलग-अलग चुनावी नैरेटिव

इस चुनाव में एक ही शहर के भीतर मतदाताओं की प्राथमिकताएं अलग दिखाई दे रही हैं। किसी वार्ड में पेयजल सबसे बड़ा सवाल है तो किसी दूसरे वार्ड में सड़क की स्थिति चुनावी चर्चा का केंद्र बन सकती है। यही वजह है कि संभावित प्रत्याशी एक जैसा घोषणा-पत्रनुमा एजेंडा हर जगह दोहराने के बजाय वार्ड-विशेष मुद्दों पर अपनी बात तैयार कर रहे हैं।

यह बदलाव चुनावी प्रचार के तरीके में भी दिखाई दे सकता है। अब केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रत्याशी क्या करना चाहता है; मतदाता यह भी देख सकता है कि उसे अपने इलाके की वास्तविक समस्या कितनी समझ में आती है।

टिकट से पहले ‘ग्राउंडिंग’, ताकि फैसला आने तक आधार तैयार

राजनीतिक दलों से टिकट की घोषणा बाकी होने के बावजूद कई दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। इसके पीछे दोहरी रणनीति दिखाई देती है। पहला, पार्टी टिकट मिलने पर पहले से तैयार जनसंपर्क नेटवर्क काम आएगा। दूसरा, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी क्षेत्र में व्यक्तिगत पकड़ बनी रहेगी। यही कारण है कि संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां अभी औपचारिक चुनाव प्रचार जैसी नहीं दिख रही हैं। वे इसे जनसंपर्क, सामाजिक मुलाकात या समस्या सुनने का अभियान बता रहे हैं, लेकिन वार्डों में इसका राजनीतिक संदेश साफ पढ़ा जा रहा है।

एक्सपर्ट व्यू | अब चुनावी रणनीति ‘वन साइज फिट्स ऑल’ नहीं

स्थानीय चुनाव में मतदाता का मूड वार्ड-दर-वार्ड बदल सकता है। ऐसे में संभावित प्रत्याशी पहले स्थानीय फीडबैक लेकर अपना नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर मतदाता सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, वही मुद्दा प्रचार में सबसे ज्यादा जगह पा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही एक तरह की ‘प्री-कैंपेन पॉलिटिक्स’ शुरू हो चुकी है। पोस्टर और नारों से पहले प्रत्याशी यह समझने में जुटे हैं कि मतदाता इस बार सुनना क्या चाहता है—और वोट देते समय किस मुद्दे को सबसे ऊपर रख सकता है।

- प्रो. महेंद्रसिंह, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

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Updated on:

30 Aug 2026 08:18 pm

Published on:

30 Aug 2026 08:18 pm

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