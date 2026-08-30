जैसलमेर में परिसीमन ने बदला सियासी नक्शा, पुराने गढ़ों की सीमाएं टूटीं

जैसलमेर. नगर निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव के पुराने नक्शे और नए वार्ड भूगोल के बीच भी है। परिसीमन ने कई वार्डों की सीमाएं बदली हैं। इसका सीधा असर उन राजनीतिक समीकरणों पर पड़ रहा है, जो वर्षों से मोहल्लों, परिवारों और पारंपरिक समर्थक समूहों के आधार पर बने हुए थे। अब जिस इलाके को कोई नेता अपना मजबूत जनाधार मानता था, उसका कुछ हिस्सा दूसरे वार्ड में चला गया है। वहीं दूसरे वार्ड का नया हिस्सा उसके लिए बिल्कुल नया राजनीतिक भूगोल बन गया है। यानी इस चुनाव में कई दावेदारों को पुराने वोट बैंक को बचाने के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।