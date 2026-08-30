30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

जैसलमेर में परिसीमन ने बदला सियासी नक्शा, पुराने गढ़ों की सीमाएं टूटीं

नगर निकाय चुनाव में परिसीमन ने सियासी समीकरणों का भूगोल बदल दिया है। पुराने वोट बैंक बिखरे तो उम्मीदवारों को नए इलाकों में संपर्क का दायरा बढ़ाना पड़ा। अब चुनावी रणनीति में पुराने जनाधार को बचाने के साथ नए मतदाताओं को साधना भी चुनौती है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Aug 30, 2026

ai poto

ai photo

जैसलमेर. नगर निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव के पुराने नक्शे और नए वार्ड भूगोल के बीच भी है। परिसीमन ने कई वार्डों की सीमाएं बदली हैं। इसका सीधा असर उन राजनीतिक समीकरणों पर पड़ रहा है, जो वर्षों से मोहल्लों, परिवारों और पारंपरिक समर्थक समूहों के आधार पर बने हुए थे। अब जिस इलाके को कोई नेता अपना मजबूत जनाधार मानता था, उसका कुछ हिस्सा दूसरे वार्ड में चला गया है। वहीं दूसरे वार्ड का नया हिस्सा उसके लिए बिल्कुल नया राजनीतिक भूगोल बन गया है। यानी इस चुनाव में कई दावेदारों को पुराने वोट बैंक को बचाने के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

पॉलिटिकल मैप बदला तो संपर्क की रणनीति भी बदली

परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कई उम्मीदवारों का परिचित मतदाता समूह अब एक ही वार्ड में केंद्रित नहीं रहा। पारंपरिक समर्थक अलग-अलग वार्डों में चले गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार पुराने व्यक्तिगत संपर्क को नए इलाकों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या बदला?

-पुराने वार्ड की सीमाएं अब राजनीतिक प्रभाव की गारंटी नहीं

-परिवार आधारित समर्थन कई जगहों पर बिखरा

-नए मतदाताओं के साथ पहली बार सीधा संपर्क जरूरी

-स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता वार्ड बदलने के साथ बदल सकती है

नए मतदाता बने चुनावी गणित का नया ‘डेटा पॉइंट’

नए परिसीमन ने उम्मीदवारों के सामने केवल क्षेत्र बढ़ाने या घटाने की चुनौती नहीं रखी, बल्कि मतदाता प्रोफाइल को नए सिरे से समझने की जरूरत पैदा की है। किस इलाके में कौन-सा सामाजिक समूह निर्णायक है, किस मोहल्ले का स्थानीय मुद्दा क्या है और किन परिवारों का प्रभाव है—इन सवालों के जवाब अब पुराने चुनावी अनुभव से नहीं मिल रहे। यही वजह है कि दावेदार घर-घर संपर्क, छोटे समूहों में बैठक और व्यक्तिगत नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। सोशल मीडिया की पहुंच के साथ जमीनी संपर्क का महत्व भी बढ़ गया है।

एक परिवार, कई वार्ड और प्रभाव की नई राजनीतिक पहुंच

परिसीमन का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कुछ प्रभावशाली परिवारों और स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क का प्रभाव अब एक ही वार्ड तक सीमित नहीं दिखाई देता। उनके रिश्तेदार, समर्थक और व्यक्तिगत संपर्क अलग-अलग वार्डों में होने से उनकी राजनीतिक भूमिका बहु-वार्ड हो सकती है।

इससे चुनाव में सीधे प्रत्याशी से ज्यादा 'नेटवर्क बनाम नेटवर्क' का मुकाबला दिखाई देने की संभावना है। एक प्रत्याशी का व्यक्तिगत जनाधार दूसरे वार्ड में किसी दूसरे दावेदार के लिए भी राजनीतिक संसाधन बन सकता है।

परिसीमन ने चुनाव को किया ‘रीसेट’

परिसीमन को केवल वार्ड की सीमा बदलने की प्रशासनिक प्रक्रिया मानना पर्याप्त नहीं है। इसका असर स्थानीय नेतृत्व, समर्थक समूहों, जातीय-सामाजिक समीकरणों और व्यक्तिगत संपर्कों तक जाता है। पुराने मजबूत इलाके का कुछ हिस्सा निकलने से उम्मीदवार का आधार कमजोर हो सकता है, लेकिन नए इलाके में मजबूत पकड़ बनाने पर वही प्रत्याशी अपना प्रभाव क्षेत्र पहले से बड़ा भी कर सकता है।

-डॉ. नरेश पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 08:11 pm

Published on:

30 Aug 2026 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में परिसीमन ने बदला सियासी नक्शा, पुराने गढ़ों की सीमाएं टूटीं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: नामांकन की तैयारी में बीता दिन, आज उमड़ेगा प्रत्याशियों का हुजूम

jaisalmer news photo
जैसलमेर

jaisalmer: पोकरण नगरपालिका अध्यक्ष पद 30 वर्ष बाद सामान्य महिला के लिए आरक्षित; वार्डों में दावेदारों की संख्या बढ़ी

pokaran nagar palika
जैसलमेर

जैसलमेर में पोस्टर से पहले शुरू हुआ मतदाताओं के मूड का चुनावी टेस्ट

ai photo
जैसलमेर

jaisalmer: नगरपरिषद चुनाव : पर्चा भरने के लिए दिन भर रही गहमागहमी

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: बेटियों की शादी से पहले खुशियां राख, आग में तीन झोपड़ियां और सामान जला

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.