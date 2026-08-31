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जैसलमेर

jaisalmer: नामांकन के बाद खुला चुनावी मैदान, अब समीकरण तय करेंगे जीत का रास्ता

नामांकन के साथ नगरपरिषद चुनाव अब पार्टी से ज्यादा वार्डों के समीकरणों पर आ गया है। कहीं सीधी टक्कर है तो कहीं बागी और निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। अब जीत का गणित चेहरों, वोटों की सेंधमारी, सामाजिक समीकरण और व्यक्तिगत पकड़ तय करेगी।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Aug 31, 2026

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जैसालमेर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दिनभर रही गहमा-गहमी।

जैसलमेर. नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही नगरपरिषद चुनाव अब टिकट और पार्टी चिन्ह की सीमा से बाहर निकलकर वार्ड-दर-वार्ड चुनावी गणित में प्रवेश कर गया है। नामांकन से पहले जहां मुकाबले का अनुमान पार्टी और संभावित प्रत्याशियों के आधार पर लगाया जा रहा था, वहीं अब मैदान में मौजूद वास्तविक चेहरों ने कई वार्डों की तस्वीर बदल दी है।

कहीं दो प्रमुख दलों के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है तो कहीं तीसरे प्रत्याशी की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुछ वार्डों में बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अपने ही दल के संभावित वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति में हैं। ऐसे में अब चुनाव का केंद्र पार्टी बनाम पार्टी नहीं, बल्कि वोटों का बंटवारा और हस्तांतरण बन गया है। नगरपरिषद के 45 वार्डों में चुनावी समीकरण एक जैसे नहीं हैं। किसी वार्ड में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़ मजबूत है तो कहीं पार्टी संगठन निर्णायक भूमिका में है। कहीं जातीय-सामाजिक समीकरण प्रभावी हैं तो कहीं परिवार, रिश्तेदारी और मोहल्ले के पुराने संबंध परिणाम प्रभावित कर सकते हैं।

यही वजह है कि एक वार्ड में मजबूत दिखने वाला राजनीतिक फार्मूला दूसरे वार्ड में पूरी तरह असफल हो सकता है।

चुनावी गणित के पांच संकेत

- तीसरा चेहरा: वोटों का छोटा विभाजन भी सीधे मुकाबले का परिणाम बदल सकता है।

- बागी फैक्टर: टिकट से नाराज प्रत्याशी अपने दल के परंपरागत वोट काट सकते हैं।

- व्यक्तिगत पकड़: लोकप्रिय चेहरा पार्टी के निर्धारित वोट से आगे भी समर्थन जुटा सकता है।

- कमजोर प्रत्याशी: संगठन मजबूत होने के बावजूद कमजोर चेहरा वोट ट्रांसफर रोक सकता है।

- माइक्रो नेटवर्क: परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदारी और स्थानीय संपर्क अंतिम बढ़त तय करेंगे।

बागी सिर्फ उम्मीदवार नहीं, वोटों के ‘डायवर्टर’ भी

चुनावी मैदान में उतर चुके बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अब प्रमुख दलों के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं। खासकर वे चेहरे जिनका किसी राजनीतिक दल, परिवार या सामाजिक समूह में पहले से प्रभाव रहा है, वे अपने साथ जुड़े मतदाताओं को अलग दिशा में ले जा सकते हैं।

इसका असर सीधे तौर पर जीत-हार पर पड़ेगा। यदि किसी प्रत्याशी के पक्ष में जाने वाले वोटों का एक हिस्सा तीसरे उम्मीदवार की ओर खिसकता है, तो मुकाबले में मामूली अंतर भी निर्णायक हो सकता है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का अगला चरण अब माइक्रो मैनेजमेंट का होगा। प्रत्याशी बूथ, मोहल्ला, परिवार और प्रभावशाली संपर्कों के स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कौन-सा परिवार किसके साथ है और कौन-सा स्थानीय समूह किस प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है—इन सवालों पर रणनीतिक निगाह रहेगी।

एक्सपर्ट व्यू

चुनावी विश्लेषकों के अनुसार, निकाय चुनाव में बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ स्थानीय समीकरणों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। करीबी मुकाबले में कुछ दर्जन या कुछ सौ वोट भी परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे में तीसरे प्रत्याशी की मौजूदगी को केवल अतिरिक्त उम्मीदवार मानना सही नहीं होगा। वह दो प्रमुख प्रत्याशियों के बीच वोटों का संतुलन बदल सकता है। नामांकन के बाद अब चुनाव का असली खेल शुरू हो चुका है। हर वार्ड में अलग कहानी, अलग गणित और जीत का अलग रास्ता सामने आएगा। अगले चरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा—किसका वोट बैंक सुरक्षित है, किसके वोट में सेंध लग रही है और कौन अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अतिरिक्त वोट जोड़ पा रहा है।

- अरविन्द माथुर, राजनीतिक विश्लेषक

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Updated on:

31 Aug 2026 08:24 pm

Published on:

31 Aug 2026 08:24 pm

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