jaisalmer: नामांकन के बाद खुला चुनावी मैदान, अब समीकरण तय करेंगे जीत का रास्ता

चुनावी विश्लेषकों के अनुसार, निकाय चुनाव में बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ स्थानीय समीकरणों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। करीबी मुकाबले में कुछ दर्जन या कुछ सौ वोट भी परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे में तीसरे प्रत्याशी की मौजूदगी को केवल अतिरिक्त उम्मीदवार मानना सही नहीं होगा। वह दो प्रमुख प्रत्याशियों के बीच वोटों का संतुलन बदल सकता है। नामांकन के बाद अब चुनाव का असली खेल शुरू हो चुका है। हर वार्ड में अलग कहानी, अलग गणित और जीत का अलग रास्ता सामने आएगा। अगले चरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा—किसका वोट बैंक सुरक्षित है, किसके वोट में सेंध लग रही है और कौन अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अतिरिक्त वोट जोड़ पा रहा है।