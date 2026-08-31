jaisalmer: सावन रूठा तो सूखने लगी धरोहर, गड़ीसर पर पर्यटन कारोबार पर गहराया संकट

जैसलमेर. कभी रेगिस्तान के बीच पानी की चमक से पर्यटकों को खींचने वाला ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब अब खुद पानी के लिए तरसता नजर आ रहा है। सावन में बारिश कमजोर रहने से ऐतिहासिक तालाब की जलराशि घटने लगी है और इसका असर उस पर्यटन अनुभव पर दिखाई देने लगा है, जो वर्षों से गड़ीसर की पहचान रहा है। सीजन में प्रतिदिन करीब 1500 पर्यटकों की आवाजाही वाले इस स्थल पर पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि पूरे पर्यटन अनुभव का अहम हिस्सा है। तालाब में जलस्तर घटने से नौकायन, फोटोग्राफी और रात में रोशनी के प्रतिबिंब जैसे आकर्षण प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर इन गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है। गौरतलब है कि गड़ीसर तालाब का निर्माण 1373 संवत में हुआ था। बाद में 1913 संवत में इसे काक नदी से जोड़ा गया। ऐतिहासिक रूप से यह सरोवर जैसलमेर शहर की प्यास बुझाने का प्रमुख स्रोत रहा है। इसका पानी धार्मिक कार्यों और जल पूजन में भी उपयोग होता था।