jaisalmer: रेलवन ऐप का लाइव टिकट ही मान्य, स्क्रीनशॉट दिखाने पर नहीं मिलेगी यात्रा अनुमति

जैसलमेर. मोबाइल से जनरल टिकट लेना यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन टिकट जांच के समय स्क्रीनशॉट, फोटो या पीडीएफ दिखाना मान्य नहीं होगा। रेलवन ऐप से बुक किया गया अनारक्षित टिकट उसी मोबाइल में ऐप खोलकर लाइव दिखाना जरूरी है, जिससे टिकट बुक किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले टिकट की उपलब्धता जांचने और मोबाइल पर्याप्त चार्ज रखने की अपील की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने यात्रियों को सलाह दी कि ट्रेन में सवार होने से पहले रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक कर लें। ट्रेन में चढ़ने के बाद या टिकट जांच शुरू होने पर टिकट बनाने का प्रयास परेशानी का कारण बन सकता है। रेलवे के अनुसार कई मामलों में यात्री ट्रेन में सवार होने के बाद बाहर मौजूद परिचित से रेलवन ऐप पर टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट या टिकट की फोटो मोबाइल पर मंगवा लेते हैं।