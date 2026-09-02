jaisalmer: शराब दुकान पर बीयर न देने को लेकर हुआ विवाद, सेल्समैन घायल, पुलिस जांच में जुटी

भरत माली पुत्र चतराराम माली ने मोहनगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे गोविंद सिंह, लोकेन्द्र सिंह और जीवराजसिंह अन्य साथियों के साथ दुकान पर आए। उन्होंने बीयर की चार बोतलें मांगीं। बोतलें न देने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सेल्समैन ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने मारपीट के साथ गाली-गलौच करते हुए 1,20,400 रुपए भी लूट लिए। यह पूरी घटना शराब की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भरत माली के पिता चुतरा राम माली का कहना है कि घटना सोमवार रात की थी, लेकिन पुलिस ने मंगलवार शाम तक मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहनगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार शाम नामजद मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआइ तनेरावसिंह कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।