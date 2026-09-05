jaisalmer: पहली बार चुनावी रण में उतरे अधिकांश उम्मीदवार, भाजपा-कांग्रेस ने बदली रणनीति

जैसलमेर नगर परिषद के 45 वार्डों में से 44 वार्डों में चुनाव होने हैं। भाजपा ने 42 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 32 उम्मीदवार भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी दोनों दलों के बीच बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी हैं, जिनके लिए यह चुनाव राजनीतिक सफर की पहली बड़ी परीक्षा है। जैसलमेर में कई वार्डों में पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या से यह साफ है कि राजनीतिक दलों ने स्थानीय स्तर पर नए चेहरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इन प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मतदाताओं के बीच अपनी पहचान स्थापित करने के साथ संगठन और समर्थकों को प्रभावी तरीके से सक्रिय रखना होगी।