jaisalmer: टायर फटा, तीन पलटियां खाकर सड़क से नीचे गिरी वैन, दस श्रद्धालु घायल

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने घायलों की जांच कर प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए राजकीय जवाहिर चिकित्सालय, जैसलमेर रेफर किया गया। हादसे में एक बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है। बच्ची को बेहतर उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। वहीं, अन्य घायलों को हादसे में मामूली चोटें आई हैं। उनका जैसलमेर के अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। हादसे में किसी अन्य घायल की स्थिति गंभीर होने की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुरलीधर सोनी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों की स्थिति का जायजा लिया और चिकित्सकों से उपचार संबंधी जानकारी ली। सीएमएचओ ने घायलों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।