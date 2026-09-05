jaisalmer: वार्ड 1 से 15 तक में कहीं सीधी टक्कर, तो कहीं बागियों-निर्दलीयों ने उलझाया गणित

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में नगरपरिषद चुनाव को लेकर चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शहर के वार्डों में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। शुरुआती 1 से 15 वार्डों के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो कहीं दोनों प्रमुख दलों में आमने-सामने की भिड़ंत है, तो कहीं बागियों और निर्दलीयों की भरमार ने मुख्य दलों के प्रत्याशी और रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है।