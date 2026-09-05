jaisalmer: खेत में आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु, पुलिस जांच में जुटी

मोहनगढ़ (जैसलमेर ). जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में शनिवार को देऊंगा गांव के पास एक खेत में आसमान से सफेद रंग की संदिग्ध वस्तु गिरने से कौतूहल का माहौल बन गया। खेत मालिक सखी खां मेरासी ने वस्तु को गिरा देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और गिरी हुई वस्तु का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में यह संदिग्ध वस्तु मौसम विभाग की ओर से मौसम संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र जैसी प्रतीत हो रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया गया कि ऐसे मौसम संबंधी यंत्रों का उपयोग तापमान, नमी, ऊंचाई, हवा की गति एवं दिशा तथा वायुदाब जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करने में होता है। ये उपकरण मौसम की निगरानी और वायुमंडलीय परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक होते हैं। पुलिस ने वस्तु का अवलोकन कर संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी है। वस्तु वास्तव में मौसम विभाग का यंत्र है या किसी अन्य स्रोत से संबंधित है, यह संबंधित विभाग की तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। खेत में संदिग्ध वस्तु गिरने की खबर फैलते ही ग्रामीणों में भी इसे लेकर उत्सुकता और चर्चाओं का दौर बना रहा।