हनुमानगढ़ में शादी से पहले दूल्हे की मौत, बस 500 मीटर तक घसीटती ले गई

Hanumangarh Road Accident: शादी की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हनुमानगढ़ में शादी से महज तीन दिन पहले 25 साल के युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए बाइक से पल्लू जा रहा था। इसी दौरान मेगा हाईवे पर श्याम मंदिर के सामने तेज रफ्तार स्लीपर बस ने उसकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद भी बस चालक ने वाहन नहीं रोका और युवक को बाइक समेत करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि युवक का एक हाथ और पैर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।