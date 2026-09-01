Hanumangarh Accident: मंदिर जा रही तीन महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

हनुमानगढ़। जिले के धोलीपाल गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बाबा हरिरामजी मंदिर में दर्शन और धोक लगाने जा रही तीन बुजुर्ग महिलाओं को तेज रफ्तार अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य घायल महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।