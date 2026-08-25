हनुमानगढ़: भतीजी का घर बचाने के लिए आना पड़ा भारी, पंचायत में विवाद बढ़ा तो फूफा का किया मर्डर

वारदात की सूचना मिलते ही डीएसपी मीनाक्षी और टाउन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद हालात की जानकारी ली। इसके बाद एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े कुछ लोगों को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें से कई लोगों को राउंडअप भी किया गया है। फिलहाल पुलिस वारदात के कारणों और हमले में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।