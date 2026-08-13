Hanumangarh Nikay Elections : गांधीनगर फुट ओवरब्रिज बनेगा बड़ा सियासी मुद्दा, 90 प्रतिशत कार्य पूरा फिर भी है अटका

Hanumangarh Nikay Elections : हनुमानगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में रेलवे लाइन पार करने की समस्या से राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया फुटओवरब्रिज अब निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। करीब 90 प्रतिशत निर्माण होने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। आबादी क्षेत्र की ओर फुटओवरब्रिज के उतराव को लेकर विवाद के चलते लंबे समय से काम बंद है। ऐसे में चुनाव से पहले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद के बजाय अधूरा निर्माण जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लिए सवाल बन गया है।