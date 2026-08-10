Rajasthan Scheme : राजस्थान में खेती की पढ़ाई करने वाली बेटियों के लिए अच्छी योजना, भजनलाल सरकार देगी 40 हजार रुपए

हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है। प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले को अन्न का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। यहां रबी और खरीफ सीजन में मिलाकर दस लाख हैक्टेयर से अधिक में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की सोच के साथ सरकार बेटियों की पढ़ाई पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। महिलाओं को पढ़ाई में काफी संबल मिलने से यह योजना जिले में कारगर साबित हो रही है। बेटियां इस योजना के प्रति अपनी उत्सुकता दर्शा रहीं हैं। योजना की लास्ट डेट 31 जनवरी 2027 है।