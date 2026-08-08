8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Jodhpur : ‘कहां हैं भंवरी देवी के हत्यारोपी’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से पूछा सवाल

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : जोधपुर के भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा क्या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है?
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 08, 2026

ashok gehlot asked questions where bhanwari devi bishnoi murder accused

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : अशोक गहलोत व मृतक भंवरी देवी विश्नोई। फोटो पत्रिका

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : जोधपुर के भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि जोधपुर के लोहावट के जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई को भंवरी देवी विश्नोई की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या और उनकी दो बेटियों पर हमले की घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।

अशोक गहलोत ने लिखा कि पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई समेत 60 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, फलोदी थाने के बाहर समर्थकों ने 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। 31 जुलाई को कलेक्टर और एसपी के साथ हुई वार्ता में प्रशासन ने खुद 5 दिन का समय मांगा था, वह समय भी बीत चुका है और आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

हत्यारोपियों के पकड़ में न आने को लेकर अशोक गहलोत ने सवाल उठाते लिखा 11 दिन बाद भी हत्यारोपी पकड़ से बाहर होना सीधा सवाल खड़ा करता है, क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है?

भंवरीदेवी विश्नोई हत्याकांड पर अपडेट

भंवरीदेवी विश्नोई हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोहावट पुलिस थाना के आगे तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन अनशन व धरना जारी है। घटना के आज 12 दिन बाद भी प्रकरण में कोई खुलासा नहीं हुआ है। पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई सहित 60 से अधिक लोग आमरण अनशन पर बैठे है। रात अनशन पर बैठे लोगों में दो व्यक्तियों की तबियत बिगड़ जाने पर उन्हे अस्पताल ले जाया गया।

मामला क्या है जानिए?

फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र में जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई सोमवार देर रात 1 बजे घर के बाहर सो रही 32 वर्षीय महिला भंवरी विश्नोई की अज्ञात हमलावर ने गला रेतकर हत्या कर दी। इस हमले में 16 वर्षीय बेटी रामज्योति और 10 वर्षीय छोटी बेटी गंभीर रुप से घायल हुईं। मृतका के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। महिला का पति गंगाविशन विश्नोई ट्रक चालक है।

Rajasthan Cabinet Decision : सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना में बड़ा बदलाव, कैबिनेट का फैसला

ये भी पढ़ें
Rajasthan Cabinet Decision Insurance for government employees till retirement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 05:42 pm

Published on:

08 Aug 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur : ‘कहां हैं भंवरी देवी के हत्यारोपी’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Asaram News: 20 दिन की पैरोल के बाद भी जेल में क्यों बंद है आसाराम? राजस्थान सरकार से हाईकोर्ट का सवाल

Asaram Granted 20-Day Parole
जोधपुर

तरंगशक्ति-2026: राजस्थान में होगा एयरफोर्स का मेगा युद्धाभ्यास, 51 देशों को न्योता, 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षक आएंगे

Indian Airforce War Practice
जोधपुर

राजस्थान में बिगड़ते पर्यावरणीय हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नदियों को बचाने के लिए अलग रिवर कमीशन बनाने के निर्देश

Supreme Court
जोधपुर

Jodhpur : 2 जवान बेटे साढ़े सात साल से आश्रम से गायब, रहस्य बरकरार, पिता का आरोप- बेटों के साथ हुई अनहोनी

jodhpur ashram deepesh anand jindal missing mystery father allegation
जोधपुर

जोधपुर: ‘काश वक्त पर पैरोल मिल जाती…’, बेटे की गुहार के बीच बीकानेर जेल में बंद बीमार मां की थम गईं सांसें

Bikaner Central Jail
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.