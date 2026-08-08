Jodhpur : ‘कहां हैं भंवरी देवी के हत्यारोपी’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से पूछा सवाल

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case : जोधपुर के भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि जोधपुर के लोहावट के जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई को भंवरी देवी विश्नोई की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या और उनकी दो बेटियों पर हमले की घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।