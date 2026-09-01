Rajasthan News : नहीं मान रहे ‘घूसखोर’, अब 40 हजार की रिश्वत लेते हैड कांस्टेबल और दलाल रंगे हाथ गिरफ्तार

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की विशेष टीम ने जयपुर ग्रामीण के अमरसर थाने में कार्यरत हैड कांस्टेबल रतनलाल आर्य और उसके एक निजी दलाल राकेश मीणा को परिवादी से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसके पक्ष में निष्पक्ष जांच करने और राहत देने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। पुलिस महकमे के भीतर ही रिश्वतखोरी के इस खेल का पर्दाफाश होने से जयपुर ग्रामीण के पुलिस प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।