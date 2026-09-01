राजस्थान से निकले श्रद्धालुओं की पिकअप का एक्सीडेंट- 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, जानें पूरी डीटेल्स  

राजस्थान की पावन धरा पर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी के धाम गोगामेड़ी, बाबा खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन कर आगे की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की दर्शन यात्रा पर आए ये श्रद्धालु जब मरुधरा के मंदिरों में शीश नवाकर आगे वृंदावन-बरसाना की ओर बढ़ रहे थे, तभी हरियाणा के पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर उनकी 22 सीटर पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से भीषण रूप से टकरा गई। सुबह करीब 4:30 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत कुल 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 से 16 भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए।