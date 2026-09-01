राजस्थान से निकले श्रद्धालुओं की पिकअप का एक्सीडेंट- 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, जानें पूरी डीटेल्स  

सड़क हादसे में क्षत्रिग्रस्त श्रद्धालुओं की पिकअप
राजस्थान की पावन धरा पर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी के धाम गोगामेड़ी, बाबा खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन कर आगे की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की दर्शन यात्रा पर आए ये श्रद्धालु जब मरुधरा के मंदिरों में शीश नवाकर आगे वृंदावन-बरसाना की ओर बढ़ रहे थे, तभी हरियाणा के पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर उनकी 22 सीटर पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से भीषण रूप से टकरा गई। सुबह करीब 4:30 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत कुल 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 से 16 भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले (किशनी क्षेत्र) के रहने वाले इन श्रद्धालुओं का दल शुक्रवार को राजस्थान की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा के लिए निकला था। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी महाराज के धाम 'गोगामेड़ी' में मत्था टेका और पूजा-अर्चना की।
इसके बाद यह दल सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा खाटू श्यामजी के दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद श्रद्धालुओं ने चूरू जिले के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान के इन तीनों पवित्र धामों की सुगम यात्रा पूरी करने के बाद सभी भक्त उत्साहित थे और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के तहत उत्तर प्रदेश के वृंदावन और बरसाना में लाडली जी के दर्शन के लिए KMP एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे बढ़ रहे थे।
हादसा मंगलवार तड़के सुबह करीब 4:30 बजे पलवल के पास यादवपुर गांव के निकट KMP एक्सप्रेसवे पर हुआ। राजस्थान के मंदिरों में लंबे दर्शन और रातभर के सफर के कारण माना जा रहा है कि वाहन चला रहे ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई।
तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक/ट्राले में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि 22 सीटर गाड़ी के आगे के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के तुरंत बाद गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया।
इस भीषण दुर्घटना में राजस्थान यात्रा से लौट रहे 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:
विजय सिंह (75 वर्ष)
राज कुमार (40 वर्ष)
रेश्मा देवी (45 वर्ष)
कमला देवी (65 वर्ष)
सुधा (52 वर्ष)
महेश (60 वर्ष)
घटना के तुरंत बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मशक्कत करके घायलों को पिकअप से बाहर निकाला। लगभग 14 से 16 घायल श्रद्धालुओं को तुरंत पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर सभी 6 मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। श्रद्धालुओं के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।
पुलिस मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है और एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाले खड़े वाहन की पहचान करने में जुटी है।
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