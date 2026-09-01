1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान से निकले श्रद्धालुओं की पिकअप का एक्सीडेंट- 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, जानें पूरी डीटेल्स  

KMP Expressway Accident : राजस्थान के गोगामेड़ी व खाटू श्याम दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी KMP पर हादसे का शिकार। 6 की मौत, 16 घायल।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Sep 01, 2026

rajasthan gogamedi khatu shyam yatris accident kmp expressway 2026

सड़क हादसे में क्षत्रिग्रस्त श्रद्धालुओं की पिकअप

राजस्थान की पावन धरा पर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी के धाम गोगामेड़ी, बाबा खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन कर आगे की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की दर्शन यात्रा पर आए ये श्रद्धालु जब मरुधरा के मंदिरों में शीश नवाकर आगे वृंदावन-बरसाना की ओर बढ़ रहे थे, तभी हरियाणा के पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर उनकी 22 सीटर पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से भीषण रूप से टकरा गई। सुबह करीब 4:30 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत कुल 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 से 16 भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए।

गोगामेड़ी, खाटू धाम और सालासर में पूजा-अर्चना कर निकले थे श्रद्धालु

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले (किशनी क्षेत्र) के रहने वाले इन श्रद्धालुओं का दल शुक्रवार को राजस्थान की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा के लिए निकला था। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी महाराज के धाम 'गोगामेड़ी' में मत्था टेका और पूजा-अर्चना की।

इसके बाद यह दल सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा खाटू श्यामजी के दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद श्रद्धालुओं ने चूरू जिले के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान के इन तीनों पवित्र धामों की सुगम यात्रा पूरी करने के बाद सभी भक्त उत्साहित थे और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के तहत उत्तर प्रदेश के वृंदावन और बरसाना में लाडली जी के दर्शन के लिए KMP एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे बढ़ रहे थे।

परखच्चे उड़ी पिकअप, ड्राइवर को झपकी का अंदेशा

हादसा मंगलवार तड़के सुबह करीब 4:30 बजे पलवल के पास यादवपुर गांव के निकट KMP एक्सप्रेसवे पर हुआ। राजस्थान के मंदिरों में लंबे दर्शन और रातभर के सफर के कारण माना जा रहा है कि वाहन चला रहे ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई।

तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक/ट्राले में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि 22 सीटर गाड़ी के आगे के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के तुरंत बाद गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे में 6 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान, 16 घायल

इस भीषण दुर्घटना में राजस्थान यात्रा से लौट रहे 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

विजय सिंह (75 वर्ष)

राज कुमार (40 वर्ष)

रेश्मा देवी (45 वर्ष)

कमला देवी (65 वर्ष)

सुधा (52 वर्ष)

महेश (60 वर्ष)

घटना के तुरंत बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मशक्कत करके घायलों को पिकअप से बाहर निकाला। लगभग 14 से 16 घायल श्रद्धालुओं को तुरंत पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

फरार ड्राइवर की तलाश जारी

सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर सभी 6 मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। श्रद्धालुओं के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

पुलिस मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है और एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाले खड़े वाहन की पहचान करने में जुटी है।

Rajasthan Politics : क्या BJP के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की RLP ज्वाइन की? जानें वायरल फोटो का पूरा सच 

ये भी पढ़ें
bjp leader richpal singh mirdha rlp viral photo truth nagaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

01 Sept 2026 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान से निकले श्रद्धालुओं की पिकअप का एक्सीडेंट- 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, जानें पूरी डीटेल्स  

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी फेल होने का सिलसिला जारी, जयपुर में नया मामला; 4 दिन से डायलिसिस पर महिला

dialysis after delivery
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट वितरण में दिखा नया पावर सेंटर, BJP और कांग्रेस के इन 4 नेताओं के इर्द-गिर्द सिमटे फैसले

rajasthan nagar nikay election
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, कल से बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Rajasthan Rain
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट बंटवारे में अपनों पर मेहरबानी, मंत्री के भाई से पूर्व विधायक के बेटे-बहू तक मैदान में

rajasthan civic polls 2026
जयपुर

Rajasthan Politics : क्या BJP के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की RLP ज्वाइन की? जानें वायरल फोटो का पूरा सच 

bjp leader richpal singh mirdha rlp viral photo truth nagaur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.