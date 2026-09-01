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Weather Update : राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, कल से बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में कमजोर पड़े मानसून के बीच सितंबर के शुरुआती सप्ताह में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। 2-3 सितंबर से जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश बढ़ेगी, जबकि 4 से 7 सितंबर तक पांच संभागों में बारिश का दायरा व्यापक हो सकता है। कोटा संभाग में भारी बारिश के आसार हैं।
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जयपुर

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kamlesh sharma

Sep 01, 2026

Rajasthan Rain

बारिश का फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कमजोर मानसून के बीच मौसम विभाग ने सितंबर के शुरुआती सप्ताह में बारिश का नया दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जारी किया है। 2 और 3 सितंबर से भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 4 से 7 सितंबर तक प्रदेश के पांच संभागों में बारिश का दायरा और व्यापक हो जाएगा। इस दौरान कोटा संभाग में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 2 सितंबर से भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी। 3 सितंबर को भी इन क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ कई स्थानों पर बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे पिछले दिनों से बनी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है।

4 से 7 सितंबर तक पांच संभागों में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 7 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा काफी बढ़ जाएगा। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान मानसून की गतिविधियां पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी रहने के आसार हैं।

कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी

बारिश के नए दौर में कोटा संभाग पर मौसम विभाग की विशेष नजर रहेगी। विभाग के अनुसार कोटा और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। भारी बारिश की स्थिति में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर परेशानी की स्थिति बनने की आशंका है।

पश्चिमी राजस्थान में मानसून रहेगा कमजोर

पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। बारिश नहीं होने से इन क्षेत्रों में उमस और गर्मी का असर बना रहने की संभावना है।

शेखावाटी में छिटपुट बौछारों के आसार

पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को हालांकि बारिश से आंशिक राहत मिल सकती है। 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और उससे सटे शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। सीकर, झुंझुनूं और चूरू में छिटपुट मानसूनी बौछारें पड़ सकती हैं।

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Updated on:

01 Sept 2026 11:29 am

Published on:

01 Sept 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, कल से बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

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