जयपुर हिट एंड रन: पूर्व मंत्री की पत्नी की SUV का एक्सीडेंट, दूसरी कार से भिड़ंत के बाद सवारियों से भरे ई-रिक्शा में जा घुसी

जयपुर। चालान कटते रहे, रफ्तार नहीं थमी और आखिरकार आधी रात सड़क पर कहर टूट पड़ा। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन चौराहे पर रविवार देर रात तेज रफ्तार दो एसयूवी की भिड़ंत के बाद बड़ा हादसा हो गया। दोनों वाहन आपस में टकराने के बाद बेकाबू होकर सड़क से गुजर रहे ई-रिक्शा से जा भिड़े। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों एसयूवी चालक मौके से फरार हो गए। घायलों को मानसरोवर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है।