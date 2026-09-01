राजस्थान में सेबी की बड़ी कार्रवाई, डेबॉक इंडस्ट्रीज के MD पर 29 करोड़ का जुर्माना, 7 साल के लिए किया बैन

2018: डेबॉक इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार में एंट्री की और कंपनी के शेयरों में कारोबार शुरू हुआ।

2021: कंपनी ने करीब 3 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट जारी किए। ये वारंट बाद में शेयरों में परिवर्तित किए जाने थे।

2022: जारी किए गए कन्वर्टिबल वारंट को शेयरों में बदल दिया गया। इसी साल कंपनी की आय में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला। आय 30.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 97.37 करोड़ रुपए हो गई।

2022: कंपनी ने एनएसई के मेन बोर्ड पर माइग्रेशन किया, जिससे उसके शेयरों की बाजार में पहुंच और कारोबार का दायरा बढ़ा।

2023: कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर जारी किए। इसके साथ ही करीब 49.50 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू भी लाया गया।

2024: एनएसई की जांच के बाद मामला सेबी तक पहुंचा और नियामकीय कार्रवाई शुरू हुई।

28 अगस्त 2026: सेबी ने मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए संबंधित पक्षों पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया।