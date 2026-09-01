1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में सेबी की बड़ी कार्रवाई, डेबॉक इंडस्ट्रीज के MD पर 29 करोड़ का जुर्माना, 7 साल के लिए किया बैन

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 01, 2026

MD Mukesh Singh

डेबॉक इंडस्ट्रीज लि. के एमडी मुकेश सिंह। फोटो: पत्रिका

जयपुर। डेबॉक इंडस्ट्रीज लि. और उसके एमडी मुकेश सिंह पर सेबी ने 7 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश और कारोबार पर रोक लगा दी है। सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कंपनी और मुकेश सिंह समेत तीन अन्य निदेशकों पर 29 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही 59.30 करोड़ रुपए के अवैध लाभ की वसूली का आदेश दिया है। इस घोटाले में मुकेश के साथ सुनील कालोट, प्रियंका शर्मा और गौरव जैन भी शामिल थे।

ऐसे किया फर्जीवाड़ा

फर्जी बिक्री-खरीदः संबंधित कंपनियों के बीच लेनदेन से बिक्री और मुनाफा बढ़ाकर दिखाया। बढ़े हुए वित्तीय आंकड़ों के आधार पर एनएसई मेनबोर्ड में माइग्रेट हुई। फर्जी मुनाफे से बोनस शेयर बांट दिए और राइट इश्यू ले आई।

सेबी की राजस्थान में अब तक की बड़ी कार्रवाई

-वर्ष 2026 में मुकेश सिंह (डेबॉक इंडस्ट्रीज) पर 7 साल बाजार से प्रतिबंध और जुर्माना।
-वर्ष 2012 में पीपल सिंह, अवतार सिंह (एनजीएचआइ डवलपर्स) पर शेयर बाजार में गाजार में प्रवेश और खरीद-बिक्री पर रोक।
-2001 में एचआर खत्री, एनके भूत पर 5 साल पूंजी बाजार से प्रतिबंध। वर्ष 2001 में शंकर लाल पांडया, मूल नाथ, मधुकर जांगिड, संजय पांडया पर 5 साल पूंजी बाजार से प्रतिबंध।

पहले भी कार्रवाई

सेबी ने वर्ष 2001 में राजस्थान की कई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कंपनियों और उनके अधिकारियों को पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया गया था।

टाइमलाइन: डेबॉक इंडस्ट्रीज मामला

2018: डेबॉक इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार में एंट्री की और कंपनी के शेयरों में कारोबार शुरू हुआ।
2021: कंपनी ने करीब 3 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट जारी किए। ये वारंट बाद में शेयरों में परिवर्तित किए जाने थे।
2022: जारी किए गए कन्वर्टिबल वारंट को शेयरों में बदल दिया गया। इसी साल कंपनी की आय में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला। आय 30.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 97.37 करोड़ रुपए हो गई।
2022: कंपनी ने एनएसई के मेन बोर्ड पर माइग्रेशन किया, जिससे उसके शेयरों की बाजार में पहुंच और कारोबार का दायरा बढ़ा।
2023: कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर जारी किए। इसके साथ ही करीब 49.50 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू भी लाया गया।
2024: एनएसई की जांच के बाद मामला सेबी तक पहुंचा और नियामकीय कार्रवाई शुरू हुई।
28 अगस्त 2026: सेबी ने मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए संबंधित पक्षों पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया।

Rajasthan Crime: अस्थियों से खुला लीला की हत्या का राज, राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड की याद हुई ताजा

ये भी पढ़ें
leela rawat murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 07:20 am

Published on:

01 Sept 2026 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सेबी की बड़ी कार्रवाई, डेबॉक इंडस्ट्रीज के MD पर 29 करोड़ का जुर्माना, 7 साल के लिए किया बैन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर हिट एंड रन: पूर्व मंत्री की पत्नी की SUV का एक्सीडेंट, दूसरी कार से भिड़ंत के बाद सवारियों से भरे ई-रिक्शा में जा घुसी

Jaipur hit-and-run
जयपुर

LPG Price Hike Today: राजस्थान में महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानें कितने रुपए बढ़े दाम

Commercial LPG Cylinder Price Hike
जयपुर

8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में आई तेजी, जयपुर में महिला प्रतिनिधियों से मांगी राय, मुख्य सचिव से मिले

8th central pay commission reache Jaipur Opinion sought met Chief Secretary
जयपुर

Jaipur : IOCL की भूमिगत पाइपलाइन में किया छेद, 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चुराया, SOG ने एक और आरोपी को दबोचा

Jaipur IOCL pipeline punctured 8 lakh litres crude oil stolen one arrested
जयपुर

Jaipur : आमेर पुलिस ने यूपी के अंतरराज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश, फेरीवाला बनकर करते थे रेकी, फिर चोरी, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime Amer police busted interstate gang from UP 2 arrested
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.