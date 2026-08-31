Jaipur : आमेर पुलिस ने यूपी के अंतरराज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश, फेरीवाला बनकर करते थे रेकी, फिर चोरी, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर में चोरी और नकबजनी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए आमेर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेरीवाला बनकर कॉलोनियों में कपड़े बेचने के बहाने सूने मकानों की रैकी करते थे। मौका मिलते ही ताला या खिड़की-जाली तोड़कर घर के अंदर घुसते और सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चुराकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से और उसके साथी को 900 किलोमीटर पीछा कर वाराणसी (यूपी) से दबोचा है।