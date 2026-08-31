Rajasthan Nikay Elections : जयपुर के एक ही वार्ड में भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, स्थिति बनी पेचीदा

Jaipur Nikay Elections : जयपुर में 150 वार्डों में से 145 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। जयपुर में वार्ड 76 से भाजपा प्रत्याशी को लेकर एक बड़ी गफलत हो गई। जयपुर में भाजपा ने वार्ड 76 में दो प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए। पार्टी ने पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट को टिकट दिया था। लेकिन मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने कुलदीप मिश्रा को पार्टी का अधिकृत सिंबल दे दिया। इसके बाद कुलदीप मिश्रा ने वार्ड 76 से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन भर दिया।