जयपुर में NEET PG के बाद अब AIIMS एग्जाम में सर्वर ठप, छात्रों का हंगामा- पुलिस तैनात

जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र 'iON डिजिटल जोन' में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भारी हंगामा और विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। 25 जुलाई 2026 को आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने के विवाद के बाद आयोजित किए जा रहे AIIMS CRE-5 के री-एग्जाम में सुबह परीक्षा शुरू होते ही सर्वर पूरी तरह ठप हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के शुरुआती 30 मिनट में ही कंप्यूटर स्क्रीन्स बंद होने लगीं और कुछ ही देर में पूरे सेंटर की प्रणाली ध्वस्त हो गई। परीक्षा केंद्र की इस लगातार लापरवाही से गुस्साए अभ्यर्थियों ने सेंटर के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस थाने से भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और आक्रोशित छात्रों को शांत कराने और समझाइश का प्रयास शुरू किया।