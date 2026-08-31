31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में क्यूबा की जोआना उरांगा बनीं मिस टीन इंटरनेशनल 2026, बोलीं- ‘भारत ने घर जैसा अहसास कराया’

Joanna Uranga: जयपुर में हुए मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के ग्रैंड फिनाले में क्यूबा की जोआना उरांगा ने खिताब जीता। 30 से ज्यादा देशों की प्रतिभागियों के बीच मुकाबले के बाद उन्हें विजेता चुना गया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Aug 31, 2026

miss international teen 2026 winner

विजेता जोआना उरांगा (Photo-ANI)

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का आयोजन हुआ जिसका खिताब इस बार क्यूबा की जोआना उरांगा के नाम रहा। जानकारी के अनुसार, ग्रैंड फिनाले में 30 से ज्यादा देशों की प्रतिभागियों ने अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला किया। प्रतियोगिता के अलग-अलग राउंड में प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास दिखाने का मौका मिला। सभी के प्रदर्शन के बाद निर्णायकों ने जोआना उरांगा को विजेता चुना। उन्हें पिछले साल की विजेता स्पेन की लोरेना रुइज ने ताज पहनाया।

30 से ज्यादा देशों की प्रतिभागियों के बीच हुआ मुकाबला

प्रतियोगिता के दौरान 30 से ज्यादा देश से शामिल हुए प्रतिभागियों को कई चरणों से गुजरना पड़ा। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ इन चरणों में हिस्सा लिया और अपनी खासियत दिखाने की कोशिश की। फाइनल में पहुंचने वाली प्रतिभागियों के प्रदर्शन को निर्णायकों ने बारीकी से देखा। सभी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किए जाने की वजह से अंतिम विजेता का फैसला करना आसान नहीं रहा।

क्यूबा की जोआना बनीं विजेता

ग्रैंड फिनाले के बाद क्यूबा की जोआना उरांगा को मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का विजेता घोषित किया गया। वहीं नामीबिया की चैंटल बोएरेन प्रथम रनर-अप रहीं। पराग्वे की जूलियाना ओकारिज ने द्वितीय रनर-अप का स्थान हासिल किया। अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका तृतीय रनर-अप रहीं, जबकि यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डैरेलिस निको चौथी रनर-अप बनीं। इस तरह टॉप-5 में पांच अलग-अलग देशों की प्रतिभागियों ने जगह बनाई।

जोआना ने कहा- भारत में मिला परिवार जैसा अपनापन

खिताब जीतने के बाद जोआना उरांगा ने अपनी खुशी जाहिर की और इस सम्मान के लिए सभी का शुक्रिया किया। उन्होंने भारत और यहां के लोगों की भी जमकर तारीफ की। जोआना ने कहा कि भारत में उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने अपने परिवार और सपोर्ट करने वालों का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि उन्हें भारत से बहुत प्यार है और वह दोबारा यहां आने का इंतजार कर रही हैं। उनके मुताबिक, भारत के लोगों ने उन्हें परिवार जैसा अपनापन दिया।

आयोजकों का क्या है कहना?

मिस टीन इंटरनेशनल के इस आयोजन को लेकर मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर और शो के होस्ट निखिल आनंद ने कहा कि जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता होना भारत के फैशन और ग्लैमर क्षेत्र की बढ़ती पहचान को दिखाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन ग्लैमआनंद सुपरमॉडल संस्था के तहत किया गया। वहीं, नेशनल जनसंपर्क निदेशक सर्वेश कश्यप ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे सफल बनाने में स्थानीय और जिला प्रशासन का अहम सहयोग रहा। उन्होंने आयोजन के दौरान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन का आभार भी जताया।



Public Ka Panna : जयपुर के ये 4 ‘असली हीरो’, उपलब्धियां जानकर होगा गर्व

ये भी पढ़ें
public ka panna these 4 real heroes jaipur you proud knowing achievements

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 02:00 pm

Published on:

31 Aug 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में क्यूबा की जोआना उरांगा बनीं मिस टीन इंटरनेशनल 2026, बोलीं- ‘भारत ने घर जैसा अहसास कराया’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में NEET PG के बाद अब AIIMS एग्जाम में सर्वर ठप, छात्रों का हंगामा- पुलिस तैनात

aiims cre 5 re exam server down ion digital zone jaipur 2026
जयपुर

कांग्रेस में टिकट वितरण पर ‘बवाल’, जयपुर जिलाध्यक्ष के घर को कार्यकर्ताओं ने घेरा, जमकर विरोध-प्रदर्शन

congress protest
जयपुर

कांग्रेस से जयपुर मेयर रहीं ज्योति खंडेलवाल क्या अब BJP से होंगी मेयर दावेदार? समझें पूरा सियासी गणित  

why bjp gave ward councillor ticket to ex mayor jyoti khandelwal 2026
जयपुर

पोल अकाउंट: बदहाल पार्क, सिकुड़ते मैदान

park-5
ओपिनियन

राजस्थान में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमांशु भाऊ गैंग के वांटेड शार्प शूटर्स समेत 4 बदमाश अरेस्ट

delhi police arrested 4 himanshu bhau gang members from kota
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.