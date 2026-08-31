जयपुर में क्यूबा की जोआना उरांगा बनीं मिस टीन इंटरनेशनल 2026, बोलीं- ‘भारत ने घर जैसा अहसास कराया’

मिस टीन इंटरनेशनल के इस आयोजन को लेकर मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर और शो के होस्ट निखिल आनंद ने कहा कि जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता होना भारत के फैशन और ग्लैमर क्षेत्र की बढ़ती पहचान को दिखाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन ग्लैमआनंद सुपरमॉडल संस्था के तहत किया गया। वहीं, नेशनल जनसंपर्क निदेशक सर्वेश कश्यप ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे सफल बनाने में स्थानीय और जिला प्रशासन का अहम सहयोग रहा। उन्होंने आयोजन के दौरान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन का आभार भी जताया।





