Public Ka Panna : जयपुर के ये 4 ‘असली हीरो’, उपलब्धियां जानकर होगा गर्व

गोनेर. स्थानीय निवासी पीयूष शर्मा ने यूजीसी नेट जेआरएफ जून-2026 की परीक्षा योग विषय से पहले ही प्रयास में अच्छे नंबरों से पास कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 300 में से 270 अंक हासिल कर ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। पीयूष ने तैयारी के दौरान न तो सोशल मीडिया से दूरी बनाई और न ही दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव किया। उनका मानना है कि सफलता के लिए सबसे आवश्यक है ‘निरंतरता’। सही रणनीति और समय के प्रबंधन के साथ तैयारी की जाए तो यूजीसी नेट की परीक्षा में सफल होना आसान है।