NEET PG Exam : CJP के आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार पर फिर साधा निशान, कहा- बस सच्चाई छुपाने में लगता है दिमाग

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने कहा कि मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों में एंट्री पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे स्कूलों के बारे में सच्चाई पता चलने पर उन्होंने वहां एंट्री पर रोक लगा दी थी। वे न तो तकनीकी समस्याओं को ठीक करने वाले हैं, न ही ऑडिट या वेंडर्स की जांच करने वाले हैं। इसलिए पूरे देश के सभी परीक्षा केंद्रों में एंट्री पर बस रोक लगा देनी चाहिए। जो भी बच्चे परीक्षा देने जाएं उन पर एफआइआर कर दीजिए। उससे शायद इन तकनीकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा।