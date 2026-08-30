NEET PG 2026 Exam : जयपुर में 5 सितंबर को फिर होगी नीट पीजी परीक्षा, सचिन पायलट ने बोले- जवाबदेही कब तय होगी?

NEET-PG 2026 के उम्मीदवार सीतापुरा के एक परीक्षा केंद्र पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा में रुकावटें आईं। एक उम्मीदवार, विष्णु शर्मा ने कहा, मैं यहां परीक्षा देने आया हूं। शुरुआत से ही, परीक्षा ठीक से शुरू होने से पहले ही, सिस्टम बार-बार बंद हो रहा था। यह 2 मिनट चलता और फिर क्रैश हो जाता। ऐसा कम से कम 20 बार हुआ। हम सहयोग करने की कोशिश करते रहे, यह सोचकर कि 'शायद अब यह काम करेगा,' लेकिन यह बार-बार बंद होता रहा। इस बीच, सभी छात्र आपस में स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सातवीं या आठवीं कक्षा की परीक्षा हो रही हो, जहां छात्र एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं।