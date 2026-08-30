जयपुर में NEET PG परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा, लाइट चली जाने की वजह से भड़के अभ्यर्थी, परीक्षा छोड़ सेंटर के बाहर हुए एकत्र

अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर शुरू होने के एक घंटे के अंदर ही तीन से चार बार उनको दिक्कतों की सामना करना पड़ा। एक अभ्यर्थी ने बताया कि पहली बार लाइट गई तो समझ आता है। कुछ देर बाद सिस्टम दोबारा चालू हुआ। इसके बाद उन्होंने करीब दो सवाल ही किए थे कि फिर से बिजली चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट किया गया, लेकिन वह फिर बंद हो गया। ऐसा उन्होंने कई बार किया। अभ्यर्थी के अनुसार, करीब एक घंटे में चार बार सिस्टम बंद हुआ। चौथी बार भी सिस्टम बंद होने के बाद अभ्यर्थियों को कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था।