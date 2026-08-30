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जयपुर में NEET PG परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा, लाइट चली जाने की वजह से भड़के अभ्यर्थी, परीक्षा छोड़ सेंटर के बाहर हुए एकत्र

जयपुर के सीतापुरा iDZ सेंटर पर NEET-PG परीक्षा के दौरान बार-बार बिजली गुल होने से अभ्यर्थी परेशान हो गए। करीब एक घंटे में कई बार सिस्टम बंद हुआ, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया।
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जयपुर

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Harshita Saini

Aug 30, 2026

jaipur neet pg exam

जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के दौरान हंगामा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में NEET-PG 2026 की परीक्षा के दौरान सीतापुरा स्थित आईओएन डिजिटल जोन (iDZ) सेंटर पर अचानक बिजली चली गई। परीक्षा चल रही थी, तभी लाइट चली जाने से सेंटर पर अफरा-तफरी मच गई। परीक्षा कंप्यूटर पर हो रही थी, इसलिए बिजली जाते ही परीक्षा का काम भी रुक गया। इससे वहां परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी परेशान हो गए और उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। कुछ ही देर में अभ्यर्थियों ने सेंटर पर हंगामा शुरू कर दिया।

एक घंटे में दो-तीन बार आई दिक्कतों से भड़के अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर शुरू होने के एक घंटे के अंदर ही तीन से चार बार उनको दिक्कतों की सामना करना पड़ा। एक अभ्यर्थी ने बताया कि पहली बार लाइट गई तो समझ आता है। कुछ देर बाद सिस्टम दोबारा चालू हुआ। इसके बाद उन्होंने करीब दो सवाल ही किए थे कि फिर से बिजली चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट किया गया, लेकिन वह फिर बंद हो गया। ऐसा उन्होंने कई बार किया। अभ्यर्थी के अनुसार, करीब एक घंटे में चार बार सिस्टम बंद हुआ। चौथी बार भी सिस्टम बंद होने के बाद अभ्यर्थियों को कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था।

अभ्यर्थी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “क्या हम ये डिजर्व करते हैं? 5 साल MBBS करने के बाद एक साल PG की तैयारी की और ये देखने के लिए?”

जानकारी के अनुसार एग्जाम सेंटर के दो ब्लॉकों में 2500 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए थे।

जयपुर में 8 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी

NEET-PG 2026 के लिए जयपुर में बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। शहर में इसके लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 8,370 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया था। ऐसे में सीतापुरा सेंटर पर परीक्षा के बीच आई बाधा ने वहां मौजूद परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ा दी।

पावर कट के बाद अब सीतापुरा सेंटर पर परीक्षा व्यवस्था को फिर से सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पैदा हुई स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है।


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Updated on:

30 Aug 2026 01:03 pm

Published on:

30 Aug 2026 01:00 pm

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