राजस्थान के 309 निकायों में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी तय, दावेदारों को फोन से सूचना, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन के साथ बगावत का खतरा कम करने के लिए सूची रोकने की रणनीति अपनाई है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए आवेदनों के कारण टिकट तय करना चुनौतीपूर्ण रहा। आशंका है कि सूची सार्वजनिक होते ही टिकट से वंचित दावेदार विरोध के साथ निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों और प्रमुख नेताओं से जहां तक संभव हो, प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक नहीं करने को कहा है।