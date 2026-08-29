Rajasthan: कैंसर नहीं था फिर भी महिला को दी कीमोथैरेपी, मुंबई में जांच हुई तो TB निकली; अब 23.36 लाख का मुआवजा

महिला ने 15 लाख रुपए उपचार खर्च और 80 लाख रुपए मानसिक शारीरिक व आर्थिक क्षति के लिए कुल 95 लाख रुपए तथा 21 हजार रुपए मुकदमा खर्च मांगा था। अस्पताल और चिकित्सकों ने लापरवाही से इनकार करते हुए बताया कि अस्पताल को केवल 29 हजार 750 रुपए का भुगतान किया गया था। अदालत ने 15 लाख के उपचार खर्च का दावा पर्याप्त बिल नहीं होने से स्वीकार नहीं किया। हालांकि 3 लाख 36 हजार 774 रुपए के बिल प्रस्तुत किए गए थे। अदालत ने मानसिक संताप शारीरिक कष्ट और आर्थिक क्षति के लिए 20 लाख रुपए तथा उपचार बिलों के 3 लाख 36 हजार 774 रुपए मिलाकर कुल 23 लाख 36 हजार 774 रुपए देने के आदेश दिए।