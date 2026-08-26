Bharatpur News: गैस कटर से काट रहे थे ATM, तभी कांस्टेबल की पड़ी नजर, फिर बदमाशों का हुआ ऐसा हाल

मथुरा गेट थाने के एएसआई रति राम ने बताया कि एमएसजे कॉलेज के सामने देर रात दो बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काट रहे थे। तभी गश्त कर रहे कांस्टेबल उदय सिंह की बदमाशों पर नजर पड़ गई। कांस्टेबल ने समझदारी का परिचय देते हुए एटीएम लूट की बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया। जैसे ही कांस्टेबल ने दुकान की शटर बंद की तो बाहर खड़े बदमाश भाग छूटे और दो बदमाश दुकान में फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने लाई, जहां पर आरोपियों से पूछताछ जारी है।