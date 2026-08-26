राजस्थान में स्वाइन फ्लू की दस्तक, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की रिपोर्ट पॉजिटिव; SMS अस्पताल में भर्ती

कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर शाम तबीयत नासाज होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया। डॉ. मीणा के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष चिकित्सकीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध कराएगी। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।