26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में स्वाइन फ्लू की दस्तक, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की रिपोर्ट पॉजिटिव; SMS अस्पताल में भर्ती

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मंगलवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आइसीयू के बेड नंबर-2 पर रखा गया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Aug 26, 2026

Kirodi Lal Meena

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के बीच स्वाइन फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मंगलवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आइसीयू के बेड नंबर-2 पर रखा गया है। संक्रमण नियंत्रण को देखते हुए इस बेड को सील कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने मरीज और चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2026 के पहले पखवाड़े तक राजस्थान में स्वाइन फ्लू के 129 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या केवल 16 थी। यानी एक साल में मामलों में करीब आठ गुना उछाल आया है। राहत की बात यह है कि अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से किसी मौत की सूचना नहीं है।

विशेष चिकित्सकीय टीम गठित

कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर शाम तबीयत नासाज होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया। डॉ. मीणा के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष चिकित्सकीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध कराएगी। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

चिकित्सा मंत्री ने फोन पर की बात

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में स्वाइन फ्लू सहित अन्य बीमारियों को लेकर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। शाम होते होते डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के बीमार होने का समाचार मिला। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने कॉल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों को त्वरित इलाज के निर्देश दिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है।

पड़ोसी राज्यों में बढ़ते केस से अलर्ट

दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में फ्लू के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान में भी सर्विलांस बढ़ाया गया है। अस्पतालों को आइसोलेशन बेड और जरूरी व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, मौजूदा संक्रमण किसी नए वायरस या नए स्ट्रेन के कारण नहीं, बल्कि एच1एन1 के मौसमी पैटर्न का हिस्सा है। हालांकि, केस बढ़ने के कारण सतर्कता जरूरी है।

Jaipur Crime: राजीनामे के बहाने बुलाकर की हत्या, 10 दिन के नवजात के सिर से उठा पिता का साया, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
jaipur murder case update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 07:24 am

Published on:

26 Aug 2026 07:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में स्वाइन फ्लू की दस्तक, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की रिपोर्ट पॉजिटिव; SMS अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Crime: राजीनामे के बहाने बुलाकर की हत्या, 10 दिन के नवजात के सिर से उठा पिता का साया, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 गिरफ्तार

jaipur murder case update
जयपुर

तमिलनाडु सरकार ने शहरी विकास परियोजनाएं घोषित की

Rajasthan
जयपुर

जोड़ जन प्रहरी…..

Rajasthan
जयपुर

राधा भारद्वाज सम्मानित

Rajasthan
जयपुर

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जांच में 12 रोगी स्वस्थ मिले

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.