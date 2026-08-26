Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश के बाद IMD ने आज 19 जिलों में दिया येलो अलर्ट, छापी बांध के खोले 7 गेट

झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश के चलते छापी बांध में पानी की आवक बढ़ गई। इसके बाद बांध के 7 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार दोपहर 2 बजे तक सातों गेटों को दो-दो मीटर की ऊंचाई तक खोलकर 31,548 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। वहीं चंवली बांध भी लबालब भर गया है। मंगलवार सुबह बांध पर 5 सेंटीमीटर की चादर चलने लगी। लगातार बारिश और बांधों में बढ़ती पानी की आवक को देखते हुए संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जता दी है।