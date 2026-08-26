Rajasthan: बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहीं 3,175 स्कूल बस, CAG रिपोर्ट ने खोली परिवहन विभाग-प्रशासन की पोल

1 नवंबर 2025 : कोटा के इटावा में स्कूल वैन की जीप से भिड़ंत में दो छात्राओं की मौत हुई और पांच बच्चे घायल हुए। रिपोर्ट में सामने आया कि वाहन पांच सीटर निजी वाहन था, जिसे मॉडिफाई कर आठ सीटर बनाया गया था।

सितंबर 2025 : नागौर के मेड़ता सिटी में बालवाहिनी हादसे में छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद बालवाहिनी व्यवस्था की खामियां भी सामने आईं।

30 अप्रेल 2026: शिकरगढ़, जोधपुर में स्कूली बस और पिकअप की टक्कर में 12 बच्चे घायल हुए।

29 जुलाई 2026: बांसवाड़ा के ठीकरिया क्षेत्र में स्कूली वैन खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और सात बच्चे घायल हो गए। अधिकतर के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं।