राजस्थान में मानसून की बेरुखी का असर, सस्ती बिजली पर लगा ब्रेक; टरबाइन की थमी रफ्तार

जलाशयों की स्थिति में क्षेत्रवार बड़ा अंतर दिखाई देता है। दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां ऊर्जा क्षमता में 63 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। तेलंगाना के नागार्जुन सागर की ऊर्जा क्षमता में 86 फीसदी, आंध्रप्रदेश के श्रीशैलम में 86 फीसदी और केरल के इडुक्की में 57 फीसदी की कमी दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण 31 फीसदी कम हुआ है। यहां इंदिरा सागर जलाशय की स्थिति खास तौर पर चिंताजनक रही, जहां ऊर्जा उत्पादन में करीब 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।