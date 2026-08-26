26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

भरतपुर में ATM मशीन काटने पहुंचे बदमाशों को कांस्टेबल ने शटर गिराकर अंदर किया बंद, 3 शातिर गिरफ्तार

भरतपुर के मथुरागेट क्षेत्र में एमएसजे कॉलेज के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने का प्रयास कांस्टेबल उदय सिंह की बहादुरी से टल गया। गश्त के दौरान संदिग्ध आहट सुनकर कांस्टेबल ने तुरंत एटीएम का शटर गिराकर बदमाशों को अंदर बंद कर दिया और कंट्रोल रूम को सूचित किया।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Aug 26, 2026

bharatpur cop traps 3 miscreants inside atm

एटीएम के पास मौजूद पुलिस (पत्रिका फोटो)

Bharatpur ATM Robbery Case: भरतपुर: मथुरागेट थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक कांस्टेबल की सजगता और बहादुरी से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

कांस्टेबल की सूझबूझ से फंसे बदमाश

मंगलवार देर रात मथुरागेट थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान एमएसजे कॉलेज के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ के पास से कांस्टेबल उदय सिंह गुजर रहे थे। तभी उन्हें बूथ के अंदर से धातु कटने की संदिग्ध आहट सुनाई दी। अनहोनी की आशंका होने पर जब उन्होंने झांककर देखा तो बदमाश एटीएम मशीन को कटर से काटने का प्रयास कर रहे थे।

कांस्टेबल उदय सिंह ने बिना वक्त गंवाए अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने बाहर से तुरंत एटीएम बूथ का शटर नीचे गिराकर उसे बंद कर दिया, जिससे अंदर मौजूद बदमाश वहीं कैद होकर रह गए। इसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

मौके से दो दबोचे, भारी मात्रा में औजार बरामद

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। एटीएम का शटर उठाकर अंदर से दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा गया। अजय (22), पुत्र लाखन सिंह, निवासी अभौर्रा (थाना कुम्हेर, जिला डीग) और कुलदीप (29), पुत्र देवेंद्र, निवासी गढुआ (थाना इगलास, जिला अलीगढ़, यूपी) को गिरफ्तार किया है।

तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से एटीएम काटने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण और औजार बरामद किए गए। पुलिस ने उनके पास से एक कटर मशीन, कटर की तीन अतिरिक्त ब्लेड, सब्बल, हथौड़ा, कटर प्लास, पेचकस, टेप, हेलमेट और एक बैग जब्त किया है।

फरार तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा (शाखा नीम दा गेट) के प्रबंधक दीपक चगेठा की रिपोर्ट पर मथुरागेट थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के दौरान फरार हुए तीसरे आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था।

पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरे आरोपी शैलेंद्र (21), पुत्र हेतराम, निवासी नगला केसरिया (थाना चिकसाना) को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

राजस्थान में कूनो के 2 चीतों की एंट्री, घुसते ही 2 बकरियों का शिकार; तस्वीर आई सामने

ये भी पढ़ें
kuno 2 fierce cheetahs enter rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 07:45 pm

Published on:

26 Aug 2026 07:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में ATM मशीन काटने पहुंचे बदमाशों को कांस्टेबल ने शटर गिराकर अंदर किया बंद, 3 शातिर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News: गैस कटर से काट रहे थे ATM, तभी कांस्टेबल की पड़ी नजर, फिर बदमाशों का हुआ ऐसा हाल

Bharatpur ATM Loot Attempt
भरतपुर

मतदान केंद्रों का लिया जायजा

Rajasthan
भरतपुर

भरतपुर: कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रक-बस ने मारी टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौत, 4 घायल

kanwad yatra accident
भरतपुर

Rajasthan Politics : ‘अपमान बर्दाश्त नहीं, खामियाज़ा भुगतेगी कांग्रेस’, अपनी ही पार्टी पर क्यों भड़के पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह?

Vishvendra Singh - File PIC
भरतपुर

‘8 साल की मन्नतों के बाद जन्मा था इकलौता बेटा, वो भी नहीं रहा’, कहते ही फफक पड़े पिता; भरतपुर के 2 कांवड़ियों की मौत

Kanwar yatra Accident
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.