भरतपुर में ATM मशीन काटने पहुंचे बदमाशों को कांस्टेबल ने शटर गिराकर अंदर किया बंद, 3 शातिर गिरफ्तार

मंगलवार देर रात मथुरागेट थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान एमएसजे कॉलेज के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ के पास से कांस्टेबल उदय सिंह गुजर रहे थे। तभी उन्हें बूथ के अंदर से धातु कटने की संदिग्ध आहट सुनाई दी। अनहोनी की आशंका होने पर जब उन्होंने झांककर देखा तो बदमाश एटीएम मशीन को कटर से काटने का प्रयास कर रहे थे।