राजस्थान में कूनो के 2 चीतों की एंट्री, घुसते ही 2 बकरियों का शिकार; तस्वीर आई सामने

घटना की जानकारी मिलते ही DFO विवेकानंद बड़े के निर्देशन में शाहबाद क्षेत्र के रेंजर मुकेश सुमन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कूनो नेशनल पार्क से आई विशेषज्ञों की विशेष टीम भी इन दोनों चीतों की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रख रही है। रेडियो कॉलर आईडी के जरिए इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की घटना से बचा जा सके और मवेशी मालिकों को हुए नुकसान का सही आकलन किया जा सके।