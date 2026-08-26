राजस्थान निकाय चुनाव से पहले आई बड़ी खबर, कांग्रेस की नई गाइड लाइन ने बढ़ाई दावेदारों की टेंशन

कांग्रेस के संगठन प्रभारी लाल सिंह झाला ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बांसवाड़ा नगर परिषद के पार्षद चुनाव के दावेदारों की नब्ज टटोली। दावेदारों से बंद कमरे में मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से ऑफलाइन आवेदन भी लिए। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 300 आवेदन विभिन्न वार्डों से आए है। अभी 27 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। प्रभारी झाला ने कहा कि चुनाव में सफलता के लिए मजबूत संगठन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिकट भले ही किसी एक को मिले, उसे जिताने की जिम्मेदारी पूरे संगठन की होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान और आमजन के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया।